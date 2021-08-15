الرئيس الأفغاني يقبل بالاستقالة ويغادر إلى طاجيكستان

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر بالرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحاً أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".وقال المصدر في القصر الرئاسي، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك): "الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابول لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي".وأضاف أيضاً أن الأنباء حول التوافق على تعيين جلالي كرئيس لحكومة مؤقتة ووصول الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان "مجرد شائعات".كما لفت المصدر بالقصر الرئاسي إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي "خلال يومين أو ثلاثة أيام".بدورها، أكدت مصادر إعلام أفغانية أن الرئيس غادر البلاد. ونشرت رويترز عن مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية أن الرئيس أشرف غني غادر إلى طاجيكستان.وقال مكتب الرئيس الأفغاني لرويترز إن "لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية".