الجهاد الإسلامي تعزي أهالي عكار بمصابهم الأليم

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، فلسطين بخالص التعازي والمواساة لأهالي منطقة عكار، وأهالي بلدة التليل خصوصاً، بمصابهم الأليم في الحادث المأساوي الذي وقع فجر هذا اليوم.وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وإذ تعرب الحركة عن بالغ الحزن لما يمر به الشعب اللبناني الشقيق، فإنها تتقدم من أسر الضحايا والمصابين بالمواساة، سائلة الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".وأكدت الجهاد الاسلامي وقوفها التام والكامل مع أهلنا في لبنان الشقيق.نص التصريح كما وصل "دنيا الوطن"الجهاد الإسلامي تعزي أهالي عكار بمصابهم الأليمتتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعازي والمواساة لأهلنا في منطقة عكار، وأهالي بلدة التليل خصوصاً، بمصابهم الأليم في الحادث المأساوي الذي وقع فجر هذا اليوم.وإذ تعرب الحركة عن بالغ الحزن لما يمر به الشعب اللبناني الشقيق، فإنها تتقدم من أسر الضحايا والمصابين بالمواساة، سائلة الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وإننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد وقوفنا التام والكامل مع أهلنا في لبنان الشقيق.المكتب الإعلامي - لبنانحركة الجهاد الإسلامي في فلسطينبيروت في 7 محرم 1443 هـ،15 آب 2021