مصر: الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (الوطن) المصرية، نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة، بـ"ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "استمرار زيادتها سيدفع بالدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها".وقال المصدر، وفق الصحيفة: "هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 25%، وهي زيادة طفيفة ولكن تجعلنا نأخذ الحذر في حال استمرار زيادتها ستدفع بالدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها"، لافتا إلى أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر متوقع أن تكون بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر وأول تشرين الأول/ أكتوبر".وأوضح المصدر أن "مصر حتى الآن خالية من تحورات فيروس كورونا"، مشددا على أن "اللقاحات المضادة لهذا الفيروس مهمة للحد من انتشار التحورات التي تحدث للفيروس، وأنه في حال الإصابة بالفيروس وكان المواطن حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا، فإن الأعراض التي تظهر تكون أخف وتقلل من نسبة تواجده داخل أي من المستشفيات".وفيما يتعلق بتغيرات البروتكول العلاجي، كشف المصدر أنه "يتم تحديثه وهذا المصطلح الأدق، فيتم إضافة أدوية معينة وهي تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد التحورات الجديدة".