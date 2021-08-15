شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي ياسر منصور

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي ياسر منصور
رام الله - دنيا الوطن
جددت محاكم الاحتلال العسكرية، الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق القيادي في حركة حماس ياسر منصور من مدينة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي منصور بتاريخ 16/2/2021 بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.

وحوّلت محاكم الاحتلال الإسرائيلي منصور للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ورفضت لاحقا إصدار قرار جوهري بعدم تمديد الاعتقال الإداري.

وولد الشيخ ياسر داوود منصور في مدينة نابلس عام 1967 ونشأ في حواريها وتعلم في مدارسها قبل أن يلتحق بجامعة النجاح الوطنية عام 1994 ويحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية.

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