خلال لقاء مع هنية.. المصري يعرض على حماس مبادرة النوايا الحسنة لاستكمال الحوار الوطني





وقد حضر اللقاء نائب رئيس الحركة الأخ صالح العاروري، وعضوا اللجنة التنفيذية حسام بدران وصلاح البردويل.





ورحبت الحركة بكل الجهود الهادفة للوحدة، وجهود المصري الأخيرة، وذكّرت الحركة بالمرونة الكبيرة التي قدمتها من أجل ذلك، وحالة الإحباط التي مني بها الشعب الفلسطيني بعد تراجع السلطة عن كل الاتفاقات الموقعة، خاصة موضوع الانتخابات الفلسطينية الشاملة.





وقد تسلمت الحركة نسخة عن المبادرة، ووعدت بدراستها في مؤسساتها للرد رسمياً عليها.





واتفق الطرفان على عقد لقاء مشترك آخر بعد ذلك لمناقشة الرد وبلورته والاستماع لرؤية القوى والأطراف الفلسطينية المختلفة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في مكتبه، رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، حيث عرض الأخير على الحركة مبادرة النوايا الحسنة المتعلقة بمقترحات استكمال الحوار الوطني وإنهاء الانقسام.