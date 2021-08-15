دغلس لـ "دنيا الوطن": استمرار الاستيطان لا يعطي مستقبل لقيام دولة فلسطينية

دنيا الوطن- آية الملاحيتعتزم الحكومة الاحتلال الإسرائيلية، المصادقة على مخطط لبناء (2200) وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي.بالمقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت (واينت) عن مصادر فلسطينية.وفي تعقيب على ذلك، أكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان، الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي حكومة استيطانية، وما يتم الإعلان عنه بالعلن غير ما يحدث بالخفاء.وأوضح دغلس في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن هناك ارتياح في صفوف المستوطنين على ادلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها نفتالي بينت بالنسبة للاستيطان.وتابع: " أن المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية وهو تحدى العالم بأنه أي حكومة تأتي بأوجه جديدة، لا يكون هناك الا الاستيطان"، منوهاً إلى أن الاستيطان لا يعطي أمال أو مستقبل سياسي، أو أي مستقبل لقيام دولة فلسطينية متواصلة ومترابطة جغرافية.وشدد دغلس أن فلسطين كلها أرض لنا ونحن نريد أن نبني في أي وقت وفي أي مكان، لافتا إلى أن الاحتلال يخاطب المجتمع الدولي والعالم وليس الفلسطينيين.ويواصل الاستيطان الإسرائيلي زحفه المتسارع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر طرح الحكومة الإسرائيلية لمخطط استيطاني جديد لإقامة 2200 وحدة استيطانية بأماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة، وليس فقط في الكتل الاستيطانية ولكن أيضاً في الأماكن التي تعتبر معزولة.