شؤون فلسطينية

المطور يستقبل المفوض السياسي العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني

المطور يستقبل المفوض السياسي العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور في مكتبه اليوم بالبيرة المفوض السياسي العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات والوفد المرافق له، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع البيئي بحضور عدد من المدراء العامين وموظفي من سلطة جودة البيئة.

وأكد المطور على أهمية الدور الوطني والسياسي الذي تقوم به هيئة التوجيه السياسي والوطني من دور تعبوي توجيهي للمؤسسة الأمنية والمدنية ودورها المحوري في تعزيز الوعي الوطني والأمن البيئي والثقافي والتربوي في مختلف المجالات.

وقال المطور بأن سلطة جودة البيئة لديها مذكرة تفاهم مع الهيئة تسعى من خلالها إلى نشر التوعية وتعزيز دور الأمن الفلسطيني في حماية البيئة وتعزيز المفاهيم الوطنية.

ومن جانبه أكد دويكات على دور سلطة جودة البيئة وطواقمها العاملة في حماية البيئة والمصادر الطبيعية، مشيرا ً إلى أهمية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية ودورهم في متابعة وملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية إلى أراضي دولة فلسطين.

وعقد اللواء دويكات لقاء موسعا مع عدد من موظفي سلطة جودة البيئة لاطلاعهم على اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، مثنيا على دور الطواقم في تنفيذ المهام المنوطة بهم واعتبار وظيفتهم مهمة وطنية لحماية البيئة والإنسان الذي نعتبره " أغلى ما نملك ".

وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقة التكاملية بين سلطة جودة البيئة وهيئة التوجيه السياسي والوطني مشيرا بان دور الأمن يتمثل في حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني.

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