محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بجرم الفساد المتمثل بإساءة الأمانة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح رئيساً، وعضوية القاضيين بشير عوض ومحمد رسول، اليوم الأحد حكماً بإدانة المتهم (غ،ب) بتهمة جرم الفساد والمتمثل في إساءة الأمانة وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100) مائة دينار اردني، كذلك رد المتحصلات الجرمية والبالغة قيمتها (9600) تسعة ألاف وستمائة شيكل، بالإضافة لنفقات المحاكمة.جاء ذلك بناء على البينات والمرافعات التي تقدمت بها نيابة جرائم الفساد، والتي مثلها وكيل النيابة الأستاذ مراد حمدان.