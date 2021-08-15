طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي

أوائل الثانوية الأزهرية في فلسطين – غزة ، القسم الأدبي:



أوائل الثانوية الأزهرية في فلسطين – غزة ، القسم العلمي:



رام الله - دنيا الوطنأعلنت المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020-2021 ، وأسماء أوائل الثانوية فلسطين – غزة .وأعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي.المركز الأول: ألاء لؤي رشدي خلف ( 93.39% )المركز الثاني: سمير بسام حمدي خضير ( 91.53%)المركز الثالث: نغم ياسر جبر طوطح (90.85%)المركز الرابع: أميمة خليل فاروق الحايك (89.83%)المركز الخامس: انشراح الصغرى إبراهيم إسماعيل (98.66%)المركز الأول: ماريا رائد يوسف عبد الرازق ( 96% )المركز الثاني: مصطفى احمد سعيد قزاعر ( 95.85% )المركز الثالث: فايق ماهر فايق الغرة (94.15% )المركز الرابع: ألاء خضر حسن ياغي ( 93.38%)المركز الخامس: تحرير عطا الله اسماعيل عزام ( 92.62%).