طالع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بغزة في الفرعين الأدبي والعلمي
أعلنت المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020-2021 ، وأسماء أوائل الثانوية فلسطين – غزة .
وأعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي.
أوائل الثانوية الأزهرية في فلسطين – غزة ، القسم الأدبي:
المركز الأول: ألاء لؤي رشدي خلف ( 93.39% )
المركز الثاني: سمير بسام حمدي خضير ( 91.53%)
المركز الثالث: نغم ياسر جبر طوطح (90.85%)
المركز الرابع: أميمة خليل فاروق الحايك (89.83%)
المركز الخامس: انشراح الصغرى إبراهيم إسماعيل (98.66%)
أوائل الثانوية الأزهرية في فلسطين – غزة ، القسم العلمي:
المركز الأول: ماريا رائد يوسف عبد الرازق ( 96% )
المركز الثاني: مصطفى احمد سعيد قزاعر ( 95.85% )
المركز الثالث: فايق ماهر فايق الغرة (94.15% )
المركز الرابع: ألاء خضر حسن ياغي ( 93.38%)
المركز الخامس: تحرير عطا الله اسماعيل عزام ( 92.62%).
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