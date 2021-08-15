سلطات الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير محمد الحلبي حتى الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة الاحتلال أجلت خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، محاكمة الأسير محمد الحلبي (43 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حتى تاريخ 2/9/2021.وبينت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جلسة المحاكمة القادمة ستكون الجلسة رقم 166 التي تُعقد للأسير الحلبي، والذي يعتبر صاحب أطول محاكمة من ناحية العدد في تاريخ الحركة الأسيرة.وأشارت أن الأسير الحلبي يقبع بمعتقل (ريمون) بظروف قاسية، فهو يعاني من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرض له والذي استمر لمدة (52 يوماً)، وحالته الصحية تزداد سوءاً نتاجاً للإهمال الذي يتعرض له من قبل إدارة معتقلات الاحتلال.ولفتت الهيئة أن الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية ( World Vision ) في قطاع غزة، ؛ وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.من الجدير ذكره أن الأسير محمد الحلبي، اعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ إيرز بتاريخ 15 من حزيران/ يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم تصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.