شؤون فلسطينية

فتح: يجب إعلان بلدة (بيتا) منطقة منكوبة

فتح: يجب إعلان بلدة (بيتا) منطقة منكوبة
خاص دنيا الوطن – رغد داود
قال محمد حمدان، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بمدينة نابلس، "إن إجراءات الاحتلال في بيتا جائرة، حيث أصيب ما يزيد عن (3200) مواطن برصاص الاحتلال منهم (200) بالرصاص الحي، وذلك يشير إلى أن أكثر من 25% من أهالي بيتا أصيبوا بجروح مختلفة".

وأضاف حمدان لـ "دنيا الوطن": "إن بيتا بحاجة لإعلانها منطقة منكوبة؛ وخاصة أنه لم يبقَ بيت في بلدة بيتا لم يمسه الضرر فعمال إسرائيل سحب الاحتلال تصاريحهم، وتطاول على حصة المياه الواصلة للبلدة لتبلغ نسبة المياه التي يستفيد منها الأهالي 50% فقط".

وتابع حمدان: "بيتا بحاجة لعناية ورعاية استثنائية من النظام السياسي رغم أنهم لم يقصروا إلا أنها بحاجة للمزيد من الاهتمام"، مؤكداً على أن عزيمة وإصرار أهالي بيتا لن ينكسر في مجابهة المحتل الغازي والمستوطنين حتى تطهير جبل صبيح من المستعمرين.

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