الرئيس عباس يجتمع مع الملك عبد الله في الأردن

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقباله، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وعقد الرئيس عباس والعاهل الأردني اجتماعا منفردا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية.وأكد الرئيس استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والمملكة، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وتلا ذلك اجتماع موسع على غداء عمل، انضم إليه وفدا البلدين.وضم الوفد الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.وعن الجانب الأردني حضر: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من مستشاري الملك.