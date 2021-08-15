شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يجتمع مع الملك عبد الله في الأردن

الرئيس عباس يجتمع مع الملك عبد الله في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقباله، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وعقد الرئيس عباس والعاهل الأردني اجتماعا منفردا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية.

وأكد الرئيس استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والمملكة، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتلا ذلك اجتماع موسع على غداء عمل، انضم إليه وفدا البلدين.

وضم الوفد الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني حضر: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من مستشاري الملك.

أخبار ذات صلة

فتح: يجب إعلان بلدة (بيتا) منطقة منكوبة

فتح: يجب إعلان بلدة (بيتا) منطقة منكوبة

الرفاعي: قدمنا مساعدات مالية لـ5 آلاف عائلة من أبناء شعبنا في سوريا

الرفاعي: قدمنا مساعدات مالية لـ5 آلاف عائلة من أبناء شعبنا في سوريا

استمراراً لمشروعه التهويدي.. الاحتلال ينفذ حفريات جديدة بالقدس

استمراراً لمشروعه التهويدي.. الاحتلال ينفذ حفريات جديدة بالقدس

الأسرى الإداريون: مشاورات واسعة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ

الأسرى الإداريون: مشاورات واسعة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ

المدهون يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; مستجدات صرف المنحة القطرية.. ومستحقات الشؤون الاجتماعية

المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" مستجدات صرف المنحة القطرية.. ومستحقات الشؤون الاجتماعية

وزارتا &#34;التعليم العالي&#34; وشؤون المرأة تختتمان المرحلة الأولى من برنامج القيادات الشابة

وزارتا "التعليم العالي" وشؤون المرأة تختتمان المرحلة الأولى من برنامج القيادات الشابة

الصحة بغزة تنشر نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس (كورونا)

الصحة: دخلنا الموجة الرابعة من وباء فيروس (كورونا)

الصحة: دخلنا الموجة الرابعة من وباء فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرفاعي: قدمنا مساعدات مالية لـ5 آلاف عائلة من أبناء شعبنا في سوريا

الرفاعي: قدمنا مساعدات مالية لـ5 آلاف عائلة من أبناء شعبنا في سوريا

الأسرى الإداريون: مشاورات واسعة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ

الأسرى الإداريون: مشاورات واسعة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ

بمهرجان حضره الآلاف.. &#34;الشعبية&#34; تُحيي ذكرى استشهاد أمينها العام أبو علي مصطفى

بمهرجان حضره الآلاف.. "الشعبية" تُحيي ذكرى استشهاد أمينها العام أبو علي مصطفى

&#34;النضال الشعبي&#34; تنتقد الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال ضد الأسرى المرضى

"النضال الشعبي" تنتقد الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال ضد الأسرى المرضى

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة وأوضاع حياتية معقدة لدى الأسيرات

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة وأوضاع حياتية معقدة لدى الأسيرات

استطلاع للرأي: طلبة المدارس والجامعات تأثروا بالسلب من اعتماد التعليم عن بعد بسبب (كورونا)

استطلاع للرأي: طلبة المدارس والجامعات تأثروا بالسلب من اعتماد التعليم عن بعد بسبب (كورونا)

المستشار أبو شرار يبحث مع وفد أميركي استئناف الدعم لقطاع العدالة

المستشار أبو شرار يبحث مع وفد أميركي استئناف الدعم لقطاع العدالة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة &#34;زنوتا&#34;

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة "زنوتا"

منوعات

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

عربي

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

شاهد: 20 قتيلاً و79 جريحاً بانفجار صهريج للمحروقات شمالي لبنان

شاهد: 20 قتيلاً و79 جريحاً بانفجار صهريج للمحروقات شمالي لبنان

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق