المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" مستجدات صرف المنحة القطرية.. ومستحقات الشؤون الاجتماعية

خاص دنيا الوطن- أمل الكحلوتقال لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة:" إن أمور المنحة القطرية تسير بشكل إيجابي وسليم، وتم توقيع ورقة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة البنوك التي ستُصرف من خلالها مبالغ المنحة القطرية للأسر المستفيدة".وأضاف المدهون لـ"دنيا الوطن": "أن ورقة التفاهم رفعت للأخوة في قطر ونحن ننتظر الرد القطري على هذه الورقة، وأن الأمور ستسير بشكل سريع في حال تم الموافقة عليها".وفيما يتعلق بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية أكد المدهون، أنه لا يوجد حتى اللحظة موعد محدد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر المدرجة على برنامج التحويلات النقدية.وأشار المدهون إلى أن الوزارة قدمت مساعدات إغاثية طارئة منذ أشهر لهذه الأسر، حيث وصلت قيمة المساعدة لنحو (870) شيكل لمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أنه تم إدراج الأسرة النووية على برنامج المساعدات النقدية والتي يقدر عددها (35000) أسرة، وسيبلغ عدد المستفيدين منهم (21000) أسرة بقيمة مالية تقدر بنحو (887) شيكل.وتابع:" نحن مستمرون بتقديم خدماتنا الإغاثية والإنسانية لكافة قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية وللأسر المتضررة من العدوان الاسرائيلي".وأوضح المدهون أن قيمة الصرف تحدده وزارة المالية، وما تم صرفه في الدفعة الأخيرة كان حالة استثنائية، مؤكداً أنه في حال التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم دعمه فستكون المساعدات كاملة.