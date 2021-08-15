الصحة بغزة تنشر نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، نصائح لطلبة المدارس للوقاية من فيروس كورونا.ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد غدا الاثنين بشكل وجاهي لمدة 6 أيام بالأسبوع وفق البرتوكول المتفق عليه مع كافة الجهات المختصة.وقالت الوزارة، إن النصائح هي:احضر قنينة مياه للشرب خاصة بك واحرص على عدم مشاركتها مع أحداحضر عبوة كحول جل وصابون خاصة بكاذهب للمدرسة على الموعدارتد الكمامة عند الخروج من البيتتجنب المواصلات العامة قدر الإمكاناذهب للمدرسة منفردًا وليس ضمن مجموعات من الأصدقاءلا تلامس أي شيء في طريقك للمدرسة ولا تسلم باليدلا تتجمهر خارج المدرسة وادخل مباشرةتوجه للمكان المُعدّ والمجهز للطابور كل حسب شُعبتهتجنب التجمعات داخل ساحة المدرسة واترك مسافة كافية بينك وبين زملائك لا تقل عن ١ مترالتزم بالمكان المخصص لشعبتك في الطابورلا تشارك الأغراض الخاصة بك مع الآخرين مثل القرطاسيةاحرص على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالمطهر الكحولي إن وجد قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وعند ملامسة أي من الأسطح المشتركة مثل (مقابض الأبواب المسّاحة الطاولات الدربزين… وغيرها) وعند العودة للمنزلعند مغادرة المدرسة، غادر بسرعة، وابتعد عن التجمهر والتجمعات عند باب المدرسة.