الصحة: دخلنا الموجة الرابعة من وباء فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة وسام صبيحات، إن فلسطين قد تكون دخلت بموجة رابعة من انتشار فيروس "كورونا"، مع ارتفاع اعداد المصابين والادخالات الى المستشفيات، مؤكدا أن الأرقام لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته جراء عزوف المواطنين عن اجراء الفحوصات.وأضاف صبيحات للإذاعة الرسمية، اليوم الأحد، ان 70 بالمئة من الاصابات هي لمتحور دلتا الهندي من الفيروس، وان انتشاره أصبح مجتمعيا، مؤكدا وجود إقبال على تلقي التطعيمات في كافة المحافظات بعد قرار الحكومة إلزامية التطعيم لكل موظفي القطاعين العام الخاص.وأفاد بأن بعض المصابين بكورونا لا يلتزمون بالحجر الصحي، ما يؤدي الى نقل العدوى لعدد كبير من المواطنين الذين يشاركون في التجمعات، والاحتفالات، خاصة لمتحور دلتا شديد العدوى، مطالبا المواطنين المصابين بالالتزام بالإجراءات الصحية، وعدم الاختلاط، لكسر سلسلة انتقال العدوى.