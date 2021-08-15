شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة وأوضاع حياتية معقدة لدى الأسيرات

هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة وأوضاع حياتية معقدة لدى الأسيرات
أسيرات في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسيرة  شذى أبو فنونة (60) عاما من مدينة رام الله، (مدير عام لجان العمل الصحي ) المعتقلة منذ تاريخ 7/7/2021 ما زالت موقوفة في معتقل الدامون،علماً أنها خضعت لعدة جلسات من التحقيق وعرضت على المحكمة في عوفر عدة مرات.

وأوضحت الهيئة بأن الأسيرة أبوفنونة إمرأة كبيرة، وتعاني من وضع صحي خاص، تتمثل في إرتفاع نسبة السكر في الدم، ومشاكل في القولون العصبي، وبحاجة الى رعاية طبية وعلاجات مستمرة.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة أبو فنونة أن الأسيرات يتعرضن إلى إنتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية تحديداً في معبر الشارون، والذي أعادت إسرائيل إستخدامه مجدداً لاحتجاز المعتقلات الجديدات، والمعتقلات اللواتي ينقلن الى المحاكم والمستشفيات، مما يشكل إرهاق كبير عليهن، خصوصاً وأن هذا المكان يفتقد لكل المقومات الحياتية، وتمكث الأسيرة فيه على الأقل ثلاثة أيام.

وأضافت الهيئة " يتم نقل الأسيرات عن طريق البوسطة( عربة حديدية ) مقسمة الى مربعات ضيقة أشبه بالزنازين، ويتم إجلاسهن على كراسي حديدية مما يسبب الاماً شديدة وخاصة الأسيرات المريضات و الكبيرات بالسن ".

وبينت الهيئة بأن سلطات الإحتلال تستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف دون مراعاة أعمارهن، وبلغ عدد الأسيرات (42) أسيرة، من بينهم 7 أسيرات فوق سن (50) عاما عدا عن الحالات المرضية .

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