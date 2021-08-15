استطلاع للرأي: طلبة المدارس والجامعات تأثروا بالسلب من اعتماد التعليم عن بعد بسبب (كورونا)





كما أكد أبو عودة أن خوض تجربة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا لها آثارها على العملية التربوية، وأن هذا الاستطلاع جاء لتزويد صناع القرار في الحكومة الفلسطينية خاصةً وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في اتخاذ القرارات المناسبة وفق نتائج الاستطلاع للتغلب على الأزمة التي نشهدها حالياً، والتصدي للجائحة التي نواجهها جميعاً، والعمل على الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعليم المدرسي والجامعي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعليم بوتيرة أسرع.



ومن جانب آخر أكد الدكتور/ إبراهيم خليل صالحة رئيس مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى أنّ هذا الاستطلاع تم تنفيذه بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل، وتم تنفيذه إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماع من خلال إعلانات ممولة تم تغطيتها في جميع محافظات قطاع غزة.





وأشار إلى أن حجم العينة بلغت (452) شخص، كانت نسبة الذكور (55.3%) وعينة الإناث (44.7%) من حجم العينة، كما أشار صالحة نسبة 21.0% من العينة كانت من محافظة شمال غزة، ونسبة 37.2% من العينة كانت من محافظة غزة، ونسبة 17.0% من العينة كانت من محافظة الوسطى، أما محافظة خانيونس فكان نصيبها 15.3% من حجم العينة، ومحافظة رفح كان نصيبها من حجم العينة 10.0%.



وفيما يخص نتائج الاستطلاع فقد أكّد الدكتور/ إبراهيم صالحة أنّ الاستطلاع توصل إلى أنّ 93.3% من أفراد العينة يعتقدون أن طلاب المدارس والجامعات تأثروا بالسلب من اعتماد التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، في المقابل نسبة 5.8% من العينة لا يعتقدون ذلك، ونسبة 0.9% من العينة أفادوا بأنهم لا رأي لهم.



وبسؤال عينة الاستطلاع: باعتقادك أن انقطاع الطلاب عن التعليم الوجاهي خلال الفترة السابقة سيؤثر على المستوى العلمي للطلاب خلال العام الدراسي الجديد؟ فقد أكد 92.9 % من أفراد العينة أن انقطاع الطلاب عن التعليم الوجاهي خلال الفترة السابقة سيؤثر على المستوى العلمي للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، كما أفاد نسبة 6.6% من العينة أنهم لا يعتقدون أن انقطاع الطلاب عن التعليم الوجاهي خلال الفترة السابقة سيؤثر على المستوى العلمي للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، كما تبين أن نسبة 0.5% من العينة أفادوا بأنهم لا رأي لهم في ذلك.



وأما بسؤال عينة الاستطلاع هل تعتقدون أن الطلاب سيواجهون صعوبات في العام الدراسي الجديد بسبب عدم تمكنهم من إكمال العام الدراسي الماضي؟ فقد أكد 91.6 % من العينة أن الطلاب سيواجهون صعوبات في العام الدراسي الجديد بسبب عدم تمكنهم من إكمال العام الدراسي الماضي، في المقابل 7.3% من العينة لا يعتقدون أن الطلاب سيواجهون صعوبات في العام الدراسي الجديد بسبب عدم تمكنهم من إكمال العام الدراسي الماضي، كما أفاد نسبة 1.1% من العينة بأنهم لا رأي لهم.



وبسؤال عينة الاستطلاع هل باعتقادك أن الوضع سيكون آمن في المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد من الجانب الصحي في ظل وجود فيروس كورونا؟ فقد أفاد 39.6% من العينة أنهم يعتقدون أن الوضع سيكون آمن في المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد من الجانب الصحي في ظل وجود فيروس كورونا، في المقابل نسبة 53.3% من العينة أفادوا أن الوضع لن يكون آمن في المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد من الجانب الصحي في ظل وجود فيروس كورونا، بينما أفاد 7.1% من أفراد العينة أنه لا رأي لهم



وبطرح سؤال آخر على عينة الاستطلاع: إذا تم إقرار التعليم الوجاهي للعام الدراسي الجديد هل تشعر بالقلق لعودة أبنائك للمدرسة بسبب جائحة كورونا؟ فقد أفاد 54.5% من أفراد العينة أنه إذا تم إقرار التعليم الوجاهي للعام الدراسي الجديد بأنهم سيشعرون بالقلق لعودة أبنائهم للمدرسة بسبب جائحة كورونا، في المقابل قد أفاد نسبة 42.0% من العينة عكس ذلك، كما أفاد 3.5% من العينة بأنهم لا رأي لهم.



وبسؤال عينة الاستطلاع: أنه في حال تم انتشار فايروس كورونا في قطاع غزة هل تفضل التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد؟ فقد أكد 61.5% من العينة أنهم يفضلون التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد في حال تم انتشار فايروس كورونا في قطاع غزة مرة أخرى، في المقابل قد أفاد 34.5% من العينة أنه في حال تم انتشار فايروس كورونا في قطاع غزة لا يفضلون التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد، كما أفاد 4.0% من العينة بانه لا رأي لهم.



وبسؤال عينة الاستطلاع: أنه في حال كان محدودية عدد المصابين بفايروس كورونا بقطاع غزة هل تؤيدون أن يكون التعلم الإلكتروني جزء من العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد؟، فقد أكد 55.5% أن يكون التعلم الإلكتروني جزء من العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد في حال كان محدودية عدد المصابين بفايروس كورونا بقطاع غزة، في المقابل قد أفاد 42.0% من أفراد العينة أنهم لا يفضلون أن يكون التعلم الإلكتروني جزء من العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد في حال كان محدودية عدد المصابين بفايروس كورونا بقطاع غزة، كما أفاد 2.5% من العينة لا رأي لهم في ذلك.



كما أشار الدكتور إبراهيم صالحة بأن بعض عينة الاستطلاع وضعت تعليقات على رابط الاستطلاع الإلكتروني كان من أهمها أن التعليم عن بعد غير مناسب للمرحلة الاساسية وأن على القائمين على التعليم التغلب على الأزمة بأساليب تربوية مختلفة، وأن تجربة التعليم الإلكتروني شكل عبئ كبير على الامهات والآباء خصوصاً إذا كانت الأسرة لديها عدد من الأبناء في المؤسسات التعليمية ويمتلكون جهاز نقال أو هاتف واحد، إضافة إلى انقطاع الكهرباء بصورة متكررة عن قطاع غزة دون مواعيد محددة، كما أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة غير مؤهل للتعليم الإلكتروني على حسب رأيهم وتعليقاتهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى نتائج استطلاع للرأي حول (العام الدراسي الجديد 2021 - 2022م في ظل جائحة كورونا)؛ والذي تم تنفيذه في الفترة الواقعة ما بين 31/7– 14 /8 -2021م في محافظات قطاع غزة؛ حيث أكّد الدكتور/محمد أبو عودة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى أن حيثيات الاستطلاع وأهميته جاءت لمعرفة أثر جائحة (كورونا) المستجد علي العملية التعليمية، وتسليط الضوء على الدروس المستنبطة والنتائج المحتملة من تأثير جائحة (كورونا) على التعليم.