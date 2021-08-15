مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة "زنوتا"

رام الله - دنيا الوطنشرع مستوطنون، اليوم الاحد، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع أخرى على أراضي خربة زنوتا جنوب الخليل.وذكر مراسلنا، أن مستوطنين نصبوا عددا من "الكرفانات" على أراضي المواطنين بخربة زنوتا، تعود ملكيتها لعائلات سمامرة وأبو شرخ وجبارين، وبذلك تصبح هذه البؤرة الثالثة التي يتم إقامتها خلال عام واحد في تلك المنطقة، تمهيدا للاستيلاء على مساحات واسعة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.وقال رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل، إن مجموعات من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، شرعت ومنذ صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على 20 دونما من الأراضي المذكورة، والواقعة بالقرب بما يسمى "مجلس إقليم المستوطنات جنوب الخليل"، مشيرا إلى أنهم نصبوا 20 كرفانا في المكان.وأضاف ان تلك المجموعات قامت بتوسيع بؤرة استيطانية أخرى، كانت قد أقامتها منذ شهرين بالقرب من المكان على أراضٍ تعود لعائلتي أبو شرخ وجبارين.واعتبر أن هذه البؤر تأتي تمهيدا للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في تلك المنطقة، وتنفيذ مخطط استيطاني يهدف لتوسيع المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى "اقليم المستوطنات"، وربط عدد من المستوطنات المقامة في تلك المنطقة مع بعضها البعض.