صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها

رام الله - دنيا الوطنشدّد مدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، اليوم الأحد، على أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته المؤسسة، كان ناجحا وضروريا، ومن شأنه أن يعطي الاستقرار المؤسساتي، بما ينعكس على أجواء عمل المؤسسة.وقال صبح لإذاعة (صوت فلسطين)، إن الأعضاء من الأشقاء العرب كانوا متواجدين وداعمين ومهتمين باستمرار عمل المؤسسة وتطويرها، باعتبارها مؤسسة وطنية جامعة ذات بعد عربي هام للغاية.وأكد أن المؤسسة لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها وعملها وبرامجها وفعالياتها، مشيرا إلى أن اجتماع الأمس قلب صفحة مهمة في تاريخ المؤسسة، وكان بمثابة انطلاقة جديدة للمؤسسة من أجل تطوير أدائها وبرامج عملها.