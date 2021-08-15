Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2021





وتعليقاً على النتائج، قال د. ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين: "إن العمل الدؤوب والجهود المتنامية التي تضخها الشركة بشكل مستمر لتطوير الأداء المالي والتجاري تمضي في سبيلها الصحيح، محققًة مرادها، وها نحن اليوم نسعى لتخطي الآثار التي تركتها جائحة كورونا من حيث متوسط الإيرادات لكل مستخدم ARPU والقدرة الشرائية للمشترك، وقد تنامت أرباح الشركة بنسبة 83% عن ذات الفترة من العام الماضي، وهذا مؤشر مهم يدفعنا لمزيد من التفاؤل حول النصف الثاني من العام وعام 2021 ككل".





وأضاف د. مرعي: "لم يكن سهلًا المضي وسط التحديات المتتالية التي يتعرض لها الاقتصاد في وطننا الحبيب، لكن نحن اليوم وبكل ثبات نمضي لتحقيق المزيد من التميز، مستندين في ذلك على إرضاء المشترك ووضعه في أولى اهتماماتنا، ومتجهين نحو تحقيق آمال مساهمينا، لنرسم صورة مشرقة لأفضل خدمات اتصال وإنترنت عبر الموبايل في فلسطين".





معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت.





وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات.





وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 24% لتصل إلى 19 مليون دولار أمريكي، فيما نمى صافي أرباح الشركة إلى حوالي 6 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2021 لتحقق نمواً في صافي الأرباح وصل لغاية 83% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.