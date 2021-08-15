مباشر | مؤتمر صحفي لوزير التعليم ووزيرة الصحة والمتحدث باسم الحكومة للحديث حول اطلاق العام الدراسي في ظل (كورونا)

شؤون فلسطينية

مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات

مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية برنامج حل المشكلات Problem Solving، والذي يستهدف فئة طلاب المدارس من عمر 12-16عام، ويُنفذ برنامج حل المشكلات بالتعاون مع منصة مشكاة وهي شركة ناشئة فلسطينية تعمل على تقديم أسلوب تعليمي يلائم حاجة المستقبل وتهدف إلى تحسين جودة التعليم في فلسطين، بحيث تقوم مشكاة وبالتعاون مع مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية على تدريب الطلبة الملتحقين في البرنامج وتجهيز أحدث طرق التعليم على التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

وقالت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية الجهة المنفذة  للبرنامج "إن هدف البرنامج  الرئيسي هو تطوير مهارة حل المشكلات لطلاب المدارس عبر تحفيز التفكير النقدي والإبداعي، وتنشيط عقول الطلبة للابتعاد عن التلقين والحث على التفكير التحليلي وحل المشكلات، ونظرًا لوجود مجال يهتم بالبرمجة التنافسية الذي يخلط ما بين علم الحاسوب وحل المشكلات عن طريق التفكير المنطقي، حيث يهدف البرنامج لتأهيل الطلبة على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجال حل المشكلات البرمجية ويؤهلهم لشحذ مهاراتهم في التفكير وتحليل المشكلات".

وأضافت أبو عون حمد أن البرنامج يقدم مصدرين تعليميين في مجال حل المشكلات، الأول يتميز بالتركيز على التفكير المحوسب، والثاني يهتم بالتفكير باستخدام الرياضيات، وتعد المدة المفترضة للبرنامج سنة، تنتهي مع انطلاق الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، على أن تستمر المجموعة في تقديم البرنامج للطلاب الراغبين في الاستمرار.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية مجموعة الاتصالات لتعزيز وبناء قدرات الطلاب أكاديميًا ومهنيًا في البرمجة وتأهيلهم للوظائف المستقبلية في قطاع التكنولوجيا التي تحتاج مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، مستكملًا برامج أخرى تنفذها مجموعة الاتصالات مثل برنامج Code for Palestine بالإضافة إلى برنامج صيفك كود وبرنامج ساعة من البرمجة .

أخبار ذات صلة

المستشار أبو شرار يبحث مع وفد أميركي استئناف الدعم لقطاع العدالة

المستشار أبو شرار يبحث مع وفد أميركي استئناف الدعم لقطاع العدالة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة &#34;زنوتا&#34;

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة "زنوتا"

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2020

صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها

صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

حزب الشعب يدين بشدة محاولات استبعاد كتلته النقابية من الاتحاد العام للنقابات

حزب الشعب يدين بشدة محاولات استبعاد كتلته النقابية من الاتحاد العام للنقابات

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة &#34;زنوتا&#34;

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة "زنوتا"

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2021

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2021

مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات

مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة &#34;يرزا&#34; بالأغوار

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة "يرزا" بالأغوار

منوعات

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

عربي

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن