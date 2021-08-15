مباشر | مؤتمر صحفي لوزير التعليم ووزيرة الصحة والمتحدث باسم الحكومة للحديث حول اطلاق العام الدراسي في ظل (كورونا)

شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة: العام الدراسي يبدأ غداً بشكل وجاهي على مدار أيام الأسبوع

"التعليم" بغزة: العام الدراسي يبدأ غداً بشكل وجاهي على مدار أيام الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأحد، إن أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، سيبدأ غداً بشكل وجاهي على مدار أيام الأسبوع.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى) بأن هناك خطة موحدة ما بين التعليم في الحكومة و وكالة الغوث بهذا الخصوص. 

وتابع صالحية: بأن هناك خطة مرنة ومتدحرجة للوزارة تراعي التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، وذلك بعودة انتشار الوباء وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا).

وأكد بأن الوزارة انتهت من ترتيب عقود المعلمين والاحتياجات من التخصصات المختلفة وإنزالهم لميدان العمل لسد احتياجات التشكيلات المدرسية الجديدة.

وشدد على أنه تم الانتهاء الكامل من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد من ترتيب للبيئة المدرسية والغرف الصفية والمقاعد والساحات الخارجية للمدارس.

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