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شؤون فلسطينية

البزم يتحدث عن (كورونا) والوضع الأمني ومقطع الفيديو "الفاضح"

البزم يتحدث عن (كورونا) والوضع الأمني ومقطع الفيديو "الفاضح"
الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، إنه لا يوجد لدينا أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة (كورونا) في هذه المرحلة على الإطلاق.

وأضاف: بأن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح، مشيراً إلى أننا "نبذل جهودنا مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين".

ودعا البزم في تصريحات لإذاعة (صوت الوطن) المحلية:  المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بأن الوضع الأمني في غزة مستقر تماماً، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، مشدداً على أننا "لن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيراً".

 وأردف: "تابعت المباحث العامة بالشرطة مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن "نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد".

وقال البزم: إن "مقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك".

وأكد بأن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا.

وتابع البزم: بأن حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه.

وأضاف: بأن "غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن "الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك".

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