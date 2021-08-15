مباشر | مؤتمر صحفي لوزير التعليم ووزيرة الصحة والمتحدث باسم الحكومة للحديث حول اطلاق العام الدراسي في ظل (كورونا)

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير اليوم الأحد في بيان له، إنّ إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين عن الطعام وتواصل عزلهم وعرقلة زيارات المحامين لهم بشكل ممنهج، الأمر الذي يزيد من مستوى الخطورة على حياتهم، لاسيما بعد اعتداء السّجانين مؤخرًا على الأسير سالم زيدات.

وأوضح نادي الأسير أنّ عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، والذي يواصل إضرابه لليوم (35) على التوالي، إضافة إلى كل من: الأسير محمد اعمر المضرب لليوم (33)، ومجاهد حامد لليوم الـ(33)، وكايد الفسفوس لليوم الـ(32)، ورأفت الدراويش لليوم الـ(32)، ومقداد القواسمة لليوم الـ(25)، ويوسف العامر لليوم الـ(18)، وأحمد حمامرة لليوم الـ(16)، وأكرم الفسفوس لليوم الـ(11)، وعلاء الأعرج لليوم الـ(8) على التوالي.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت مؤخرًا غالبية الأسرى المضربين القابعين في زنازين سجن "النقب" إلى زنازين سجن "عسقلان"، منهم الأسير سالم زيدات، ومجاهد حامد، وكايد الفسفوس، ومحمد اعمر.

ويواجه المضربون عن الطعام أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحقّهم، تبدأ منذ عملية عزلهم، ونقلهم المتكرر في محاولة للضغط عليهم.

وكانت مخابرات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحق الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة من بيت لحم، لمدة 6 شهور، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداريّ الحالي ومدته 6 شهور، علمًا أن هذا الأمر الإداريّ الثالث الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في آب عام 2020.

يذكر أن الأسيرين أمجد النمورة، وفادي العمور، قد علقا إضرابهما عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ، بضرورة أخذ دوره الحقيقي والجاد لمتابعة الأسرى المضربين، وطمأنة عائلاتهم، كما وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة التدخل الجاد لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث تمضي سلطات الاحتلال باستخدامها على نطاق واسع، دون أدنى اعتبار لحجم القيود التي فرضت على الاعتقال الإداريّ.

من الجدير ذكره أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى نحو 550، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري في شهر أيار حيث وصلت إلى 200 أمر، وهم من بين 778 أمر اعتقال إداريّ أصدرها الاحتلال بحقّ أسرى منذ بداية العام الجاريّ وحتى نهاية تموز الماضي.

أخبار ذات صلة

المستشار أبو شرار يبحث مع وفد أميركي استئناف الدعم لقطاع العدالة

المستشار أبو شرار يبحث مع وفد أميركي استئناف الدعم لقطاع العدالة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة &#34;زنوتا&#34;

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة "زنوتا"

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2020

صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها

صبح: مؤسسة ياسر عرفات لن تتوقف لحظة واحدة عن الإيفاء بالتزاماتها

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

حزب الشعب يدين بشدة محاولات استبعاد كتلته النقابية من الاتحاد العام للنقابات

حزب الشعب يدين بشدة محاولات استبعاد كتلته النقابية من الاتحاد العام للنقابات

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة &#34;زنوتا&#34;

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة "زنوتا"

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

هيئة الأسرى: حرارة شديدة ورطوبة عالية وظروف صحية صعبة

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ رئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويوسعون أخرى جنوب الخليل

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2021

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2021

مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات

مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تطلق برنامج حل المشكلات

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة &#34;يرزا&#34; بالأغوار

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة "يرزا" بالأغوار

منوعات

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

عربي

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن