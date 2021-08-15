الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة "يرزا" بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلايا شمسية لمواطنين في خربة يرزا بالأغوار الفلسطينية الشمالية شرق طوباس.وأفادت مصادر محلية وحقوقية أنه وفي ظل الأجواء الحارة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال خربة يرزا، وشرعت بتفكيك خلايا شمسية تزود السكان بالكهرباء، وقامت بمصادرتها.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تقوم بالتضييق على المواطنين عبر عمليات المصادرة والملاحقة المتكررة، لحملهم على الرحيل من أراضيهم.وتعد خربة يرزا إحدى قرى الأغوار وتتبع محافظة طوباس، وقبل احتلال الضفة الغربية في العام 1967 كان يسكنها ما بين 120 -150 عائلة، وبعد احتلالها أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية.ويتعمد الاحتلال إجراء تدريباته في محيط الخربة رغم المساحة الشاسعة لأراضي الأغوار، ولا يخلو أسبوع من إعلان قوات الاحتلال عن موعد لتدريب قواتها في محيط الخربة، مما ينغص حياة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي سيلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.