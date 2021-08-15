أفغانستان: حركة طالبان تبدأ دخول العاصمة كابول من جميع الاتجاهات

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، إن حركة طالبان بدأت بدخول العاصمة، كابول، من جميع الاتجاهات، فيما قال القصر الرئاسي: إن إطلاق نار في مناطق في كابل، والقوات الأفغانية تدافع عن العاصمة بالتنسيق مع شركائها الدوليين.يأتي ذلك في وقت قال فيه بيان لحركة طالبان، بأن الحركة لا تريد دخول العاصمة، كابل بالقوة أو بالحرب، و"نفضل الدخول بسلام"، مضيفاً بأن "المفاوضات جارية لضمان عملية تسليم العاصمة كابل والحكومة لم تعلق على الأمر حتى الآن"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وأضاف البيان: بأننا "أمرنا قواتنا بالوقوف على تخوم العاصمة كابل وعدم محاولة دخولها".من جهته طمأن المتحدث باسم طالبان عبر (تويتر)، جميع أصحاب البنوك والتجار في كابل بأن ممتلكاتهم لن تتضرر، وأت الحركة ستتخذ خطوات جادة لحماية الأموال والممتلكات في كابل، وفق تعبيره.