عاجل

  • وسائل إعلام أفغانية: رئيس مجلس النواب مير رحماني وعدد من القادة والمسؤولين الآخرين غادروا إلى إسلام أباد

  • (رويترز) عن زعيم طالبان: على القوات الأفغانية وقف إطلاق النار والسماح بعبور المدنيين والأجانب الآن

  • حركة طالبان: مسلحونا يسيطرون على مدينة محمود راقي مركز ولاية كابيسا شمالي العاصمة كابل

شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية
رام الله - دنيا الوطن
على هامش المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي نظم الوفدين السعودي والفلسطيني لقاء جمع وزير الاتصالات رئيس الوفد الفلسطيني بوكيل وزارة الاتصالات السعودية رئيس الوفد السعودي في المؤتمر.

وخلال اللقاء ناقش الطرفين جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد تطرق فيها الوزير سدر الى التطورات التي جرت في السنوات الاخيرة في هذا القطاع لاسيما في مجال البريد ، مركزاً على ضرورة التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للاستفادة من التجربة السعودية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتقنية تقديم خدمات الإنترنت من خلال الألياف الضوئية للمنازل.

وفي اللقاء تم الاتفاق على تفعيل نقاط التواصل  بين الطرفين ليتم المضي قدماً في توقيع اتفاقية التفاهم التي تم اقتراحها من الجانب الفلسطيني قبل الجائحة إلا التي حالت حالت دون المضي قدماً بتوقيعها.

وفي مجال البريد أكد الوزير سدر أهمية  الدعم السعودي في تنفيذ المنشورات والقرارات الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي بخصوص دولة فلسطين، لا سيما ما يتعلق منها بالترميز البريدي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبريد الفلسطيني فيما بخص العضوية الكاملة لفلسطين في الاتحاد.


أخبار ذات صلة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة &#34;يرزا&#34; بالأغوار

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة "يرزا" بالأغوار

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

مقتل فتاة ببلدة بيت سيرا برام الله وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم

مقتل فتاة ببلدة بيت سيرا برام الله وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

قطاع غزة: ارتفاع ملحوظ بالحالات الخطيرة والحرجة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: ارتفاع ملحوظ بالحالات الخطيرة والحرجة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابا بعد التنكيل به في القدس

الاحتلال يعتقل شابا بعد التنكيل به في القدس

قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير

قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة &#34;يرزا&#34; بالأغوار

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة "يرزا" بالأغوار

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

منوعات

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

عربي

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن