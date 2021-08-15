مقتل فتاة ببلدة بيت سيرا برام الله وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم

باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، في ملابسات مقتل فتاة تبلغ من العمر (25 عاماً) من سكان بلدة بيت سيرا غربي رام الله .





وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد بوصول جثة فتاة الى مجمع فلسطين الطبي حيث تحركت قوة من المباحث العامة للمشفى.





وأضاف ارزيقات: بأن النيابة العامة تحركت فوراً إلى موقع ارتكاب الجريمة على راس قوة من الشرطة وطاقم الأدلة الجنائية وقامت بإجراءات الكشف والمعاينة اللازمة وامرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، وفي سياق الإجراءات القانونية المتخذة تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم.

رام الله - دنيا الوطن