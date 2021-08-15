هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، أن الأسير المسن المريض موفق عروق (78 عاما) يعاني ظرفاً صحياً صعباً، وحالته تتفاقم سوءاً يوماً بعد آخر.وبينت الهيئة، أن الأسير عروق يعاني من مشاكل في الرئة ومشاكل في الرؤية تهدده بفقدان البصر حال استمر الاحتلال بتعمد اهمال وضعه الصحي.وأضافت، أن الأسير عروق يتقيأ بشكل يومي، ويشتكي من اخدرار في قدميه وتعب وإرهاق مستمر وأوجاع في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.وأكدت، أنه بحاجة لتوفير نوع خاص من الأطعمة والفيتامينات، نظراً لوضعه الصحي السيئ.يذكر أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن لـ 30 عاماً، ويُعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال.