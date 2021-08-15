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الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة
الحريري وميشيل عون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اليوم الأحد، إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"..

جاء ذلك تعليقاً على ما حدث من انفجار صهريج وقود شمال لبنان صباح اليوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات.

الحريري لفت كذلك في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءاً برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيّين وأمنهم أولوية الأولويات"، وفق ما نقل موقع (عربي بوست).

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