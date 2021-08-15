عاجل

  • وسائل إعلام أفغانية: رئيس مجلس النواب مير رحماني وعدد من القادة والمسؤولين الآخرين غادروا إلى إسلام أباد

  • (رويترز) عن زعيم طالبان: على القوات الأفغانية وقف إطلاق النار والسماح بعبور المدنيين والأجانب الآن

  • حركة طالبان: مسلحونا يسيطرون على مدينة محمود راقي مركز ولاية كابيسا شمالي العاصمة كابل

دولي

إسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا

إسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا
معلم يهودي في بولندا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا.

وأضافت: أنه في هذه المرحلة بقيت السفارة بالعاصمة البولندية، وارسو، قائمة بأعمال مؤقتة.

وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد إلى القائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة الى إسرائيل، لإجراء مشاورات، فيما طلب من السفير البولندي، تمديد إجازته التي يقضيها حاليا في بلاده بل وحتى من الأفضل له عدم الرجوع إلى تل أبيب.

وهاجم المسؤولون الإسرائيليون، بولندا على خلفية  توقيع الرئيس البولندي، أندريه دودا، على القانون الذي ينص على تقييد المطالبات باسترجاع أملاك يهودية تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية إلى أصحابها أو ورثتهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان "الهولـوكـوست".

ووصف القرار بأنه "مخزٍ ومشين" مشيراً إلى أن ذلك "خطوة خطيرة وإسرائيل لا تستطيع تجاهلها".

من جهته، قال وزير الجيش، بيني غانتس، إن القانون الذي تم تمريره في بولندا يقف حائلا أمام تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكـوست" وعائلاتهم، وفق تعبيره.

ووصف القانون بأنه "غير أخلاقي"، وقال: "أشعر بصدمة عميقة بصفتي ابن أحد الناجين من المحرقة، وأدعو جميع شركاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى إدانة القانون والعمل على إلغائه".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: إن
"بولندا اليوم ولأول مرة وافقت على قانون معادٍ للسامية وغير أخلاقي".

وتابع: "وجهت الليلة القائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات حتى إشعار آخر".

وأضاف بينت: "أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس إن "هذا القانون غير منطقي. لن نوافق على أمر كهذا. هذه صفعة في الوجه".

وأوضح هوروفيتس أن إعادة السفير هي اقل ما يمكن عمله في هذه المرحلة ويجب اتخاذ خطوات إضافية لاحقا.

من جانبه، قال النائب من (ليكود)، افي ديختر: "ان الرد الإسرائيلي على قانون الممتلكات ببولندا كان صائبا"، ولكنه تساءل ماذا ستكون السياسة الإسرائيلية تجاه هذه الدولة مستقبلا؟ كاشفا عن وجود تعاون هام بين الدولتين يحظر التنازل عنه.

أخبار ذات صلة

أفغانستان: حركة طالبان تبدأ دخول العاصمة كابول من جميع الاتجاهات

أفغانستان: حركة طالبان تبدأ دخول العاصمة كابول من جميع الاتجاهات

هنغاريا: عشرات القتلى والجرحى في حادث انقلاب حافلة

هنغاريا: عشرات القتلى والجرحى في حادث انقلاب حافلة

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم وتجهيزات لافتتاح مراكز ليلية في 10 مدن

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم وتجهيزات لافتتاح مراكز ليلية في 10 مدن

تعليق من بايدن على تطورات الوضع في أفغانستان وتقدم حركة طالبان

تعليق من بايدن على تطورات الوضع في أفغانستان وتقدم حركة طالبان

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

أفغانستان: حركة طالبان تستولي على مزار شريف كبرى مدن شمال البلاد

أفغانستان: حركة طالبان تستولي على مزار شريف كبرى مدن شمال البلاد

مسؤولون إسرائيليون يشنون هجوماً على بولندا بشأن قانون يتعلق بأملاك يهودية

مسؤولون إسرائيليون يشنون هجوماً على بولندا بشأن قانون يتعلق بأملاك يهودية

تركيا: كارثة السيول والفيضانات التي تضرب شمالي البلاد تودي بحياة 52 شخصاً

تركيا: كارثة السيول والفيضانات التي تضرب شمالي البلاد تودي بحياة 52 شخصاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين وتواصل عزلهم

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة &#34;يرزا&#34; بالأغوار

الاحتلال يصادر خلايا شمسية لمواطنين في خربة "يرزا" بالأغوار

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية

وزير الاتصالات الفلسطيني يلتقي بوكيل وزارة الاتصالات السعودية

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر ووضعه الصحي يزداد سوءاً

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

منوعات

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

عربي

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

الحريري يدعو ميشيل عون للاستقالة

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن