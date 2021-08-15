إسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا

وأضافت: أنه في هذه المرحلة بقيت السفارة بالعاصمة البولندية، وارسو، قائمة بأعمال مؤقتة.

وهاجم المسؤولون الإسرائيليون، بولندا على خلفية توقيع الرئيس البولندي، أندريه دودا، على القانون الذي ينص على تقييد المطالبات باسترجاع أملاك يهودية تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية إلى أصحابها أو ورثتهم.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان "الهولـوكـوست".





ووصف القرار بأنه "مخزٍ ومشين" مشيراً إلى أن ذلك "خطوة خطيرة وإسرائيل لا تستطيع تجاهلها".





من جهته، قال وزير الجيش، بيني غانتس، إن القانون الذي تم تمريره في بولندا يقف حائلا أمام تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكـوست" وعائلاتهم، وفق تعبيره.





ووصف القانون بأنه "غير أخلاقي"، وقال: "أشعر بصدمة عميقة بصفتي ابن أحد الناجين من المحرقة، وأدعو جميع شركاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى إدانة القانون والعمل على إلغائه".





بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: إن

"بولندا اليوم ولأول مرة وافقت على قانون معادٍ للسامية وغير أخلاقي".





وتابع: "وجهت الليلة القائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات حتى إشعار آخر".





وأضاف بينت: "أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية".

وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد إلى القائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة الى إسرائيل، لإجراء مشاورات، فيما طلب من السفير البولندي، تمديد إجازته التي يقضيها حاليا في بلاده بل وحتى من الأفضل له عدم الرجوع إلى تل أبيب.وقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس إن "هذا القانون غير منطقي. لن نوافق على أمر كهذا. هذه صفعة في الوجه".