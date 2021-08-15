قطاع غزة: ارتفاع ملحوظ بالحالات الخطيرة والحرجة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إجراء 768 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت الوزارة تعافي 103 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما لا توجد حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 118688 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2277 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 115299 حالة، وإجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة.كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 94 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 64 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 116530 شخصاً.