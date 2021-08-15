الاحتلال يعتقل شابا بعد التنكيل به في القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه في شارع صلاح الدين بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب المقدسي سعدي برقان بالضرب المبرح قبل أن يتم نقله من قبل الجنود إلى مستشفى "شعاري تصيدك".كما قام جنود الاحتلال برش وجه الشاب برقان برذاذ الفلفل قبل اعتقاله في منطقة شارع السلطان سليمان بالقدس.ويستهدف الاحتلال المقدسيين، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، والتنكيل بهم والتضييق عليهم، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى ضمن المحاولات المتواصلة من لتغيير الواقع على الأرض ومحاولات إخضاع أهالي القدس.ويقع شارع صلاح الدين في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ويمتد قرابة 760 مترا ابتداء من التقائه مع شارع السلطان سليمان المحاذي للأسوار الشمالية للبلدة القديمة عند باب الساهرة وينتهي بالتقائه مع طريق نابلس.