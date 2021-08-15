قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه من المقرر، اليوم الأحد، استئناف دخول 1000 تاجر من قطاع غزة لإسرائيل، وتوسيع عمليات التصدير الفلسطيني، والاستيراد من اسرائيل للقطاع.وكان غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قد أعلن أول أمس الجمعة، استئناف دخول 1000 تاجر، و350 BMG من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول لأشخاص تلقوا تطعيم كورونا والمتعافين فقطوأكد عليان، أنه سيتاح كذلك التصدير من القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، بالإضافة الى انه سيتم توسيع الاستيراد الى غزة بما يشمل قطاع المواصلات والاتصالات.بدوره، قال تال ليف رام، المراسل العسكري لموقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "لأول مرة منذ عام ونصف ، تسمح إسرائيل بخروج 1000 تاجر من قطاع غزة إلى إسرائيل، في ظل غياب الجهود القطرية، تسعى إسرائيل لمحاولة الحفاظ على الهدوء في غزة بدون وساطات قطرية".من جانبه، قال نوعم أمير، مراسل القناة 20 الإسرائيلية: "الشيء الوحيد الذي يفسر قرار الحكومة بتسهيلات التجار والمعابر لغزة هو تقديراتهم باقتراب جولة أخرى من القتال".وأضاف: "المشكلة أنهم في المنظومة "الإسرائيلية" يرفضون فهم أن مثل هذه التسهيلات لا تساعد في منع الجولة، لأنه عندما تريد حماس شن جولة تصعيد جديدة، سيكون هناك جولة بغض النظر عن التسهيلات".