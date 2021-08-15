شؤون فلسطينية

قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير

قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه من المقرر، اليوم الأحد، استئناف دخول 1000 تاجر من قطاع غزة لإسرائيل، وتوسيع عمليات التصدير الفلسطيني، والاستيراد من اسرائيل للقطاع.

وكان غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قد أعلن أول أمس الجمعة، استئناف دخول 1000 تاجر، و350 BMG من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول لأشخاص تلقوا تطعيم كورونا والمتعافين فقط

وأكد عليان، أنه سيتاح كذلك التصدير من القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، بالإضافة الى انه سيتم توسيع الاستيراد الى غزة بما يشمل قطاع المواصلات والاتصالات.

بدوره، قال تال ليف رام، المراسل العسكري لموقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "لأول مرة منذ عام ونصف ، تسمح إسرائيل بخروج 1000 تاجر من قطاع غزة إلى إسرائيل، في ظل غياب الجهود القطرية، تسعى إسرائيل لمحاولة الحفاظ على الهدوء في غزة بدون وساطات قطرية".

من جانبه، قال نوعم أمير، مراسل القناة 20 الإسرائيلية: "الشيء الوحيد الذي يفسر قرار الحكومة بتسهيلات التجار والمعابر لغزة هو تقديراتهم باقتراب جولة أخرى من القتال".

وأضاف: "المشكلة أنهم في المنظومة "الإسرائيلية" يرفضون فهم أن مثل هذه التسهيلات لا تساعد في منع الجولة، لأنه عندما تريد حماس شن جولة تصعيد جديدة، سيكون هناك جولة بغض النظر عن التسهيلات".

أخبار ذات صلة

12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم منازل حي سلوان

12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم منازل حي سلوان

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

الرجوب: طريقة تأجيل الانتخابات كانت خطأً

الرجوب: طريقة تأجيل الانتخابات كانت خطأً

إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بأن فرص التصعيد بالقطاع آخذة في الارتفاع

إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بأن فرص التصعيد بالقطاع آخذة في الارتفاع

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

تعديل وزاري قبل نهاية الأسبوع وهذا الاسم سيكون لـ &#34;الداخلية&#34;

تعديل وزاري قبل نهاية الأسبوع وهذا الاسم سيكون لـ "الداخلية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

الخليل: إصابة مواطنة في هجوم للمستوطنين

الخليل: إصابة مواطنة في هجوم للمستوطنين

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله: الشرطة تلقي القبض على مدمن مخدرات حاول إحراق والدته

رام الله: الشرطة تلقي القبض على مدمن مخدرات حاول إحراق والدته

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

اتحاد كرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب وفق بروتوكول صحي مشدد

اتحاد كرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب وفق بروتوكول صحي مشدد

منوعات

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

عربي

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق