شؤون فلسطينية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها شابا من قلقيلية وآخر في القدس، فيما وقعت عدة إصابات بالاختناق خلال مواجهات في المدينة.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طارق سليم من منزله قي بلدة عزون شرقي قلقيلية، فيما وقعت عدة إصابات بالاختناق جرّاء قنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت بالبلدة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة في محيط المنازل في مدخل يعبد الرئيس، وداهمت الأحياء وسيرت آلياتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي نابلس، استمرت في بلدة بيتا جنوبي المدينة فعاليات الإرباك الليلي والمواجهات على جبل صبيح والمناطق القريبة مه، حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وفي القدس، اعتدى أفراد من قوات الاحتلال على شابين الليلة الماضية، في أحياء مدينة القدس، ولاحقوا الفتية في منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين، واعتقلت الشاب سعدي برقان.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.

أخبار ذات صلة

قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير

قناة (كان): استئناف دخول ألف تاجر من غزة لإسرائيل اليوم وتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير

12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم منازل حي سلوان

12 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم منازل حي سلوان

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

الرجوب: طريقة تأجيل الانتخابات كانت خطأً

الرجوب: طريقة تأجيل الانتخابات كانت خطأً

إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بأن فرص التصعيد بالقطاع آخذة في الارتفاع

إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بأن فرص التصعيد بالقطاع آخذة في الارتفاع

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

تعديل وزاري قبل نهاية الأسبوع وهذا الاسم سيكون لـ &#34;الداخلية&#34;

تعديل وزاري قبل نهاية الأسبوع وهذا الاسم سيكون لـ "الداخلية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

الخليل: إصابة مواطنة في هجوم للمستوطنين

الخليل: إصابة مواطنة في هجوم للمستوطنين

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله: الشرطة تلقي القبض على مدمن مخدرات حاول إحراق والدته

رام الله: الشرطة تلقي القبض على مدمن مخدرات حاول إحراق والدته

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

اتحاد كرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب وفق بروتوكول صحي مشدد

اتحاد كرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب وفق بروتوكول صحي مشدد

منوعات

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

عربي

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق