حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطنين في 56 نقطة مواجهة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 56 نقطة بالضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة وتنفيذ عمليات إطلاق نار وإلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، أدت إلى إصابة مستوطنين، فيما استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مسلحة في جنين.ففي يوم أمس الجمعة، أحصي 12 نقطة مواجهة، اندلعت في حي الشيخ جراح والعيساوية وسلوان في القدس المحتلة، وفي محيط المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسافر يطا جنوبا.واندلعت مواجهات عنيفة على جبل صبيح، وأصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، وفي كفر قدوم في قلقيلية، ومنطقة الرأس في سلفيت، وبلدة يعبد في جنين، وقرية عزون في قلقيلية.وفي يوم الخميس، أحصي 5 نقاط مواجهة، اندلعت في العيزرية وحي الشيخ جراح في مدينة القدس وضواحيها، والشيوخ في الخليل، ومستوطنة عوفرا في رام الله، وجبل صبيح في بيتا في نابلس، وأصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب مستوطنة عوفرا.وشهد يوم الأربعاء استشهاد المقاوم ضياء محمد الصباريني (27 عامًا) من مخيم جنين متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوع.واندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وألقيت زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل وبيت فجار في بيت لحم وجبع في جنين، وأحصي 8 نقاط مواجهة، واندلعت مواجهات أخرى في مسافر يطا بالخليل ودير الغصون في طولكرم، وبيتا واللبن الشرقية في نابلس.وأحصي يوم الثلاثاء، 11 نقطة مواجهة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وأكواع ناسفة على مستوطنة يتسهار بنابلس، واندلعت مواجهات ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، وحزما بضواحي القدس، وتل ارميدة وبيت أمر في الخليل، وبتير وكيسان وحاجز الأنفاق ببيت لحم، وبيتا وعوريف في نابلس، وشهد وادي برقين في جنين اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.وفي يوم الاثنين، تم إحصاء 6 نقاط مواجهة في العيساوية وبلدة حزما بمدينة القدس وضواحيها، وكيسان في بيت لحم، وواد برقين في جنين، وبيتا وحوارة في نابلس.كما شهد يوم الإثنين اعتقال فتاة بتهمة محاولة الطعن في حوارة جنوب نابلس، واندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار على قوات الاحتلال في وادي برقين.وفي يوم الأحد، تم إحصاء 8 نقاط مواجهة، اندلعت في باب العامود والعيساوية وحزما في القدس وضواحيها، والبلدة القديمة لمدينة الخليل، ودير أبو مشعل في رام الله، وبيتا وبيت دجن ومستوطنة شافي شمرون في نابلس.وشهد يوم السبت اندلاع مواجهات في 6 نقاط مواجهة، حيث تم رصد مواجهات في حزما بضواحي القدس، ومخيم العروب ومستوطنة عنتائيل في الخليل، وبيت فجار في بيت لحم، وبلدة كفر قدوم بقلقيلية، وبلدة بيتا جنوب نابلس، وشهد مخيم العروب ومستوطنة عنتائيل إلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال ومركبات مستوطنيه.