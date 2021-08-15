دولي

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم وتجهيزات لافتتاح مراكز ليلية في 10 مدن

إسرائيل: إقبال كبير على التطعيم وتجهيزات لافتتاح مراكز ليلية في 10 مدن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى الجهات المعنية بافتتاح مراكز تطعيم ليلية في عشر مدن كبيرة بأنحاء إسرائيل، حيث يمكن المجيئ اليها بدون تحديد موعد. 

يأتي ذلك في أعقاب الإقبال الكبير على مركز التطعيم الليلة الماضية في تل أبيب، فيما ستعمل هذه المراكز خلال ساعات المساء والليل حتى بعد غد الثلاثاء وستنشر نهار اليوم قائمة هذه المراكز.

وأعربت مؤسسة نجمة داود الحمراء، عن ارتياحها الشديد إزاء الإقبال والاستجابة من قبل الجمهور لتلقي التطعيم ضد (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

وسجلت المؤسسة نجاحاً الليلة الماضية بعد تطعيم المئات من مختلف الأعمار بالجرعة الأولى والثانية والثالثة عبر محطتها في تل أبيب التي عملت حتى الساعة  الرابعة فجراً.

وألمح بينت إلى أن خيار الإغلاق ليس مطروحا على الطاولة حاليا، وفي مقال نشره على (فيسبوك) الليلة الفائتة كتب أن انقاذ قدرة الجمهور على الارتزاق، يعد أيضا انقاذ حياتهم، مشيراً إلى ان الاغلاقات الثلاثة السابقة كبدت الدولة ثمناً باهظا، حيث كان بإمكان هذه الأموال شراء عتاد للجيش، وبناء مستشفيات وتمويل أمور حيوية أخرى، وحث بينت الجمهور على تلقي اللقاح. 

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس السبت، بتسجيل 5,868 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة خلال 24 ساعت الماضية.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة، إلى 494 حالة.

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