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استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يستمر الجو حاراً نسبيا  إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-22 31-22 30-20 بيت لحم 31-22 31-22 30-20
رام الله والبيرة 30-21 30-21 29-19 طولكرم 33-24 33-24 32-23
نابلس 32-22 32-22 31-20 قلقيلية 33-24 33-24 32-23
جنين 34-23 34-23 33-22 سلفيت 31-22 31-22 30-20
طوباس 35-24 35-24 34-23 روابي 32-22 32-22 31-20
الخليل 30-21 30-21 29-20 غزه 31-25 31-25 30-24
أريحا 40-28 40-28 39-27 خانيونس 31-25 31-25 30-24
الأغوار الشمالية 38-26 38-26 37-25 رفح 32-24 32-24 31-23

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