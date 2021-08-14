تعليق من بايدن على تطورات الوضع في أفغانستان وتقدم حركة طالبان
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الرئيس الأفغاني، أشرف غني عبر الهاتف، التزام واشنطن بإقامة علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلينكن أكد لـ "غني" دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب الأفغاني، مشيرة إلى أن بلينكن وغني، ناقشا الحاجة الملحة للجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية للحد من العنف.
من جهته قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه أمر القوات المسلحة واستخبارات بلاده، باليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية في أفغانستان.
وأضاف بايدن، أن "بقاءنا لسنة أو 5 سنوات أخرى بأفغانستان لن يحدث فرقا إذا كان الجيش الأفغاني لا يسيطر على بلاده"، مشيراً إلى أن "الوجود الأمريكي الدائم وسط صراع أهلي في بلد آخر ليس خيارا مقبولا بالنسبة لي".
وتابع بايدن: بأن الصفقة التي أبرمها الرئيس السابق وورثتها عنه تركت طالبان في موقع هو الأقوى عسكرياً لها منذ 2001.
يشار إلى أن حركة طالبان أحكمت قبضتها على مناطق شمال أفغانستان بعد أن سيطرت اليوم السبت على مدينة مزار شريف، وفق ما أعلن مسؤول محلي أفاد أيضا بأن قوات الأمن فرت نحو الحدود مع أوزبكستان.
ومزار شريف هي عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان، وآخر معاقل الحكومة في الولايات الشمالية.
وتضاربت الأنباء سابقا حول الهجوم الذي شنته الحركة المتطرفة على المدينة، كما نقل موقع (فرانس 24).
وقال أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ "طالبان سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.
وتابع قائلا: "جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار (شريف)" على الرغم من استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.
وكانت حركة طالبان، أعلنت اليوم السبت، سيطرتها على ثلاث ولايات شرقي أفغانستان، ليرتفع عدد الولايات الخاضعة لسيطرة الحركة إلى 21.
وباتت 21 عاصمة ولاية أفغانية من أصل 34 تحت سيطرة طالبان، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في سلسلة تغريدات على (تويتر): إن مقاتلي طالبان سيطروا على عواصم ولايات باكتيكا وبكتيا وكونار.
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