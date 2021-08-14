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دولي

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، بتسجيل 5,868 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة خلال 24 ساعت الماضية.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة، إلى 494 حالة.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، قال: إنه أوصى في جلسة (كابينت كورونا) الأخيرة بإرجاء افتتاح السنة الدراسية الوشيكة بشهر.

وأوضح أنه لا يوجد أي منطق في عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في أيلول/ سبتمبر، المقبل على خلفية مستوى المراضة الحالية، وبسبب إجازة الأعياد اليهودية إذا أنهم سيداومون ستة أيام فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي كلمة القاها امام ندوة ثقافية عقدت في تل أبيب، أضاف بارليف: أن التلاميذ دون 12 من العمر، وأبناء الشبيبة الذين لم يتطعموا هم المصدر الأساسي لانتشار سلالة "دلتا".

ورجح بارليف أن يقبل (كابينيت كورونا) بتوصيته كما جرى في المرة السابقة، حين دعا إلى تطبيق أحكام الشارة الخضراء قبل أسبوعين من موافقة (كابينت) على ذلك. 

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