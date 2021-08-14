أفغانستان: حركة طالبان تستولي على مزار شريف كبرى مدن شمال البلاد

رام الله - دنيا الوطنأحكمت حركة طالبان قبضتها على مناطق شمال أفغانستان بعد أن سيطرت اليوم السبت على مدينة مزار شريف، وفق ما أعلن مسؤول محلي أفاد أيضا بأن قوات الأمن فرت نحو الحدود مع أوزبكستان.ومزار شريف هي عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان، وآخر معاقل الحكومة في الولايات الشمالية.وتضاربت الأنباء سابقا حول الهجوم الذي شنته الحركة المتطرفة على المدينة، كما نقل موقع (فرانس 24).وقال أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ "طالبان سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.وتابع قائلا: "جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار (شريف)" على الرغم من استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.وكانت حركة طالبان، أعلنت اليوم السبت، سيطرتها على ثلاث ولايات شرقي أفغانستان، ليرتفع عدد الولايات الخاضعة لسيطرة الحركة إلى 21.وباتت 21 عاصمة ولاية أفغانية من أصل 34 تحت سيطرة طالبان، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في سلسلة تغريدات على (تويتر): إن مقاتلي طالبان سيطروا على عواصم ولايات باكتيكا وبكتيا وكونار.