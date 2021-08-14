تركيا: كارثة السيول والفيضانات التي تضرب شمالي البلاد تودي بحياة 52 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنعثرت السلطات التركية على جثة شخص جديد خلال أعمال البحث والإنقاذ التي انطلقت عقب كارثة السيول والفيضانات في ولاية سينوب، شمالي البلاد.وقالت وكالة (أناضول)، السبت، إن الجثة تم العثور عليها في ساحل قضاء "أيانجق" في سينوب، من قبل فرق البحث والإنقاذ.وتواصل السلطات أعمال البحث من البر والجو في سينوب بجانب إجراءات إزالة الأنقاض وتوزيع المساعدات على المتضررين.وارتفع بذلك عدد الوفيات جراء الكارثة التي طالت أيضًا ولايتي "قسطمونو" و"بارطن" إلى 52 شخصاً.