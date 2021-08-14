المغرب يسجل حصيلة كبيرة بوفيات فيروس (كورونا)
كشفت وزارة الصحة المغربية، عن حصيلة الوفيات وحالات الشفاء بسبب فيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة في نشرتها اليومية المخصصة لتتبع الوضع الوبائي بالمملكة، بأنه جرى تسجيل 110 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10933 حالة وفاة.
وأضاف المصدر نفسه، أن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس (كورونا) بلغ 657958 حالة شفاء، بعد تسجيل 8592 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.
وبحسب وزارة الصحة، فقد سجل المغرب 10240 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى رفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الوباء إلى 752076 في المجموع.
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