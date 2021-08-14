روسيا تسجل حصيلة وفيات بـ (كورونا) هي الأعلى منذ بدء الجائحة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في روسيا، السبت، تسجيل 819 وفاة بفيروس (كورونا)، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء الجائحة.ونقلت وكالة أنباء (تاس) المحلية عن مركز الأزمات الروسي الخاص بمواجهة (كورونا)، قوله إن 819 شخصا لقوا حتفهم في الساعات الـ24 الأخيرة بسبب كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 169 ألفا و683.وأوضح المصدر أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بداية جائحة (كورونا) في روسيا في كانون الثاني/يناير 2020، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأضاف المركز أنه تم تسجيل 22 ألفا و144 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و579 ألفا و212.وتسجل روسيا أعداد وفيات قياسية لليوم الثالث على التوالي، حيث أبلغت عن 815 وفاة الجمعة، و808 الخميس.كما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 541 ألفا و639، وهو أعلى رقم منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فيما تماثل للشفاء 5 ملايين و867 ألفا و890 شخصا.وسجلت روسيا أول إصابة بفيروس كورونا، يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما شهدت أول وفاة بسبب الفيروس في 19 آذار/مارس من العام نفسه.