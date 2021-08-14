دولي

روسيا تسجل حصيلة وفيات بـ (كورونا) هي الأعلى منذ بدء الجائحة

روسيا تسجل حصيلة وفيات بـ (كورونا) هي الأعلى منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، السبت، تسجيل 819 وفاة بفيروس (كورونا)، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء الجائحة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) المحلية عن مركز الأزمات الروسي الخاص بمواجهة (كورونا)، قوله إن 819 شخصا لقوا حتفهم في الساعات الـ24 الأخيرة بسبب كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 169 ألفا و683.

وأوضح المصدر أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بداية جائحة (كورونا) في روسيا في كانون الثاني/يناير 2020، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 22 ألفا و144 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و579 ألفا و212.

وتسجل روسيا أعداد وفيات قياسية لليوم الثالث على التوالي، حيث أبلغت عن 815 وفاة الجمعة، و808 الخميس.

كما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 541 ألفا و639، وهو أعلى رقم منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فيما تماثل للشفاء 5 ملايين و867 ألفا و890 شخصا.

وسجلت روسيا أول إصابة بفيروس كورونا، يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما شهدت أول وفاة بسبب الفيروس في 19 آذار/مارس من العام نفسه.

أخبار ذات صلة

شاهد: تحذيرات من تسونامي.. هزة أرضية تضرب غرب هاييتي ومصرع 29 شخصاً

شاهد: تحذيرات من تسونامي.. هزة أرضية تضرب غرب هاييتي ومصرع 29 شخصاً

الرئيس الأفغاني: سنحتفل قريباً بهزيمة طالبان.. والحركة تسيطر على ثلاث ولايات جديدة

الرئيس الأفغاني: سنحتفل قريباً بهزيمة طالبان.. والحركة تسيطر على ثلاث ولايات جديدة

صور.. تركيا: تحطم طائرة إطفاء روسية ومقتل جميع طاقمها

صور.. تركيا: تحطم طائرة إطفاء روسية ومقتل جميع طاقمها

ماذا ستحصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد تقاعدها؟

ماذا ستحصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد تقاعدها؟

إسرائيل: وزيرٌ يدعو إلى تأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد بسبب (كورونا)

إسرائيل: وزيرٌ يدعو إلى تأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد بسبب (كورونا)

قتيل ومفقودون نتيجة حادث في منجم بالصين

قتيل ومفقودون نتيجة حادث في منجم بالصين

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا

(طالبان) تقتحم مزار شريف وباتت على بعد 10 كلم من كابل

(طالبان) تقتحم مزار شريف وباتت على بعد 10 كلم من كابل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

منوعات

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب &#34;شيئ مقزز&#34;

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب "شيئ مقزز"

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

فرح الزاهد تثير الجدل &#34;تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع&#34;

فرح الزاهد تثير الجدل "تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع"

شقيق هيا الشعيبي &#34;إنقلعوا يا حشرات&#34;.. ما القصة؟

شقيق هيا الشعيبي "إنقلعوا يا حشرات".. ما القصة؟

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

عربي

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

الجزائر: تبون يعلن عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في إشعال الحرائق

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا