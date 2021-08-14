أبو سنينة يُطلع نواب القائمة المشتركة على انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم السبت، رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، والوفد المرافق له، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، خاصةً ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف مؤخراً من أعمال تهويديه، تهدف إلى تغيير معالمه التاريخية.وقال أبو سنينة: إن الزيارة تؤكدُ وحدة الوطن والشعب في كل الأراضي الفلسطينية، وهذا الاهتمام بمعاناة شعبنا وفضح ممارسات الاحتلال ليس جديداً على أعضاء القائمة العربية المشتركة، مستذكراً مواقفهم ووقفاتهم النضالية في وجه الاحتلال في قضية الشيخ جراح واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.ولفت إلى أنّ الخليل بحاجة إلى هذا الالتفاف حول قضيتها، موضحاً أنّ الاحتلال بدأ فعلياً بتنفيذ مخططاته التهويدية على الأرض من خلال أعمال التجريف في محيط الحرم تمهيداً لإقامة مصعد كهربائي للمستوطنين في أروقته.بدورهم، أكدّ أعضاء القائمة العربية المشتركة أنّ هذه الأرض برمتها وما عليها للشعب الفلسطيني، موضحين أنّ هذه المرحلة تتطلب وقفة شعبية جادّة.وشددوا على أنّ الحراك الشعبي من شأنه أن يعيد قضيتنا إلى جوهرها وتحويل أنظار العالم أجمع إلى عدالة القضية الفلسطينية، مشيرينَ إلى أنّ الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية لنقلها للمؤسسات الدولية وتجنيدها في مناصرة الشعب الفلسطيني في حقوقه العادلة.وعلى هامش اللقاء، قدمت اللجنة القانونية المكلفة من بلدية الخليل بمتابعة القضية، عرضا تفصيليا عن كل التفاصيل المتعلقة ببناء المصعد، والتي تتضمن هدم أجزاء من درج الحرم والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لقرار منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية (اليونسكو).كما اصطحب أبو سنينة الوفد الضيف المكون من أحمد الطيبي، وسامي أبو شحادة، وأسامة السعدي، في جولة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف للاطلاع على مجريات الأحداث هناك.