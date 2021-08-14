شؤون فلسطينية

رام الله: مدمن مخدرات يحاول إحراق والدته والشرطة تلقي القبض عليه

رام الله: مدمن مخدرات يحاول إحراق والدته والشرطة تلقي القبض عليه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على شخص مدمن للمخدرات والكحول بعد أن حاول إحراق والدته بسكب مادة البنزين عليها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مواطنةً حضرت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة وكان بحوزتها كمية قليلة من مادة يشتبه أنها مخدرة وأبلغت الفرع بأنها عثرت عليها بحوزة ابنها وحاولت منعه من تعاطيها إلا أن الابن  قام بسكب مادة البنزين على جسد والدته  محاولاً إشعال النار فيها وإحراقها إضافةً لقيامه بتحطيمٍ محتويات المنزل وتمكنت الأم من الفرار والوصول للشرطة للإبلاغ عن ابنها.

وأضافت الشرطة بأنه على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات للمنزل ولم يكن الابن موجودا فيه وقامت بنصب كمين له وعند عودته مرةً أخرى للمنزل ومحاولته إحراقه قامت القوة بالقبض عليه.

وأكدت الشرطة انه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً .

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