دولي

الرئيس الأفغاني: سنحتفل قريباً بهزيمة طالبان.. والحركة تسيطر على ثلاث ولايات جديدة

الرئيس الأفغاني: سنحتفل قريباً بهزيمة طالبان.. والحركة تسيطر على ثلاث ولايات جديدة
قوات طالبان
رام الله - دنيا الوطن
عرض قائد الجيش الأفغاني، خطة على الرئيس أشرف غني، لتأمين العاصمة، كابل، فيما قال الرئيس إننا "سنحتفل قريبا بهزيمة حركة طالبان".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة طالبان، السبت، سيطرتها على ثلاث ولايات شرقي أفغانستان، ليرتفع عدد الولايات الخاضعة لسيطرة الحركة إلى 21.

وباتت 21 عاصمة ولاية أفغانية من أصل 34 تحت سيطرة طالبان، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في سلسلة تغريدات على (تويتر): إن مقاتلي طالبان سيطروا على عواصم ولايات باكتيكا وبكتيا وكونار.

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