وفق بروتوكول صحي مشدد.. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عودة الجماهير لملاعب كرة القدم وفق تطبيق بروتوكول صحي مشدد.وقال الاتحاد في بيان له، اليوم السبت، إنه وبعد التشاور مع وزارة الصحة، بشأن الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم في ظل انتشار فيروس (كورونا) فقد تقرر، السماح بدخول الجماهير بنسبة 30% من السعة الاستيعابية للملاعب، ووجوب إبراز شهادة التطعيم الخاصة بالفيروس، لمن يرغب بالدخول ومتابعة المباريات من المدرجات.واشترط الاتحاد التعاون مع الطاقم المسؤول عند إجراء فحص الحرارة قبل الدخول للمدرجات، بحيث لن يتم السماح بدخول من تزيد درجة حرارته على 37,5 درجة، كذلك الالتزام المطلق بالتباعد الجسدي خلال التواجد على المدرجات بحيث تترك مسافة متر واحد بين المقاعد، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية طيلة فترة التواجد في المنشأة، فيما يمنع إدخال الأطعمة الى المدرجات وعبوات المياه كبيرة الحجم.وأشار الاتحاد إلى أن طواقم متابعة مختصة ستتواجد في الملاعب لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات المذكورة، ومن لا يبدي التزامه بالتعليمات ستضطر الطواقم العاملة لمنعه من دخول المدرجات أو إخراجه منها.