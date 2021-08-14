شؤون فلسطينية

وفق بروتوكول صحي مشدد.. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب

وفق بروتوكول صحي مشدد.. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن عودة الجماهير للملاعب
جمهور في ملعب فيصل الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عودة الجماهير لملاعب كرة القدم وفق تطبيق بروتوكول صحي مشدد.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم السبت، إنه وبعد التشاور مع وزارة الصحة، بشأن الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم في ظل انتشار فيروس (كورونا) فقد تقرر، السماح بدخول الجماهير بنسبة 30% من السعة الاستيعابية للملاعب، ووجوب إبراز شهادة التطعيم الخاصة بالفيروس، لمن يرغب بالدخول ومتابعة المباريات من المدرجات.

واشترط الاتحاد التعاون مع الطاقم المسؤول عند إجراء فحص الحرارة قبل الدخول للمدرجات، بحيث لن يتم السماح بدخول من تزيد درجة حرارته على 37,5 درجة، كذلك الالتزام المطلق بالتباعد الجسدي خلال التواجد على المدرجات بحيث تترك مسافة متر واحد بين المقاعد، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية طيلة فترة التواجد في المنشأة، فيما يمنع إدخال الأطعمة الى المدرجات وعبوات المياه كبيرة الحجم.

وأشار الاتحاد إلى أن طواقم متابعة مختصة ستتواجد في الملاعب لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات المذكورة، ومن لا يبدي التزامه بالتعليمات ستضطر الطواقم العاملة لمنعه من دخول المدرجات أو إخراجه منها.

أخبار ذات صلة

تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

صحفي إسرائيلي: حماس ركزت على إطلاق الصواريخ ليلاً خلال الحرب الأخيرة

صحفي إسرائيلي: حماس ركزت على إطلاق الصواريخ ليلاً خلال الحرب الأخيرة

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

&#34;التربية&#34;: إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي

"التربية": إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي

فلسطين: وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

منوعات

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب &#34;شيئ مقزز&#34;

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب "شيئ مقزز"

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

فرح الزاهد تثير الجدل &#34;تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع&#34;

فرح الزاهد تثير الجدل "تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع"

شقيق هيا الشعيبي &#34;إنقلعوا يا حشرات&#34;.. ما القصة؟

شقيق هيا الشعيبي "إنقلعوا يا حشرات".. ما القصة؟

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

عربي

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)