صور.. تركيا: تحطم طائرة إطفاء روسية ومقتل جميع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل خمسة عسكريين روس وثلاثة أتراك، جراء تحطم طائرة إطفاء روسية خلال مشاركتها في إخماد حرائق الغابات، جنوب تركيا.





وسقطت، اليوم السبت، طائرة إطفاء أثناء إخماد حريق غابة بولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.



وذكرت وكالة (أناضول)، أن الاتصال بالطائرة التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية من روسيا، انقطع أثناء إخمادها الحرائق بولاية قهرمان مرعش.



وأشار إلى انتقال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.



وقال قهرمان مرعش، عمر فاروق جوشكون، إن حريقًا اندلع خلال النهار بسبب صاعقة برق، في موقع "آلمالي" التابع لقضاء "12 شباط" بالولاية.



وأشار إلى استمرار أعمال إخماد الحريق من الجو والبر.



وأضاف: "كنا أرسلنا طائرة إلى المنطقة، لكن الاتصال بها انقطع قبل سقوطها".











رام الله - دنيا الوطن