عاجل

  • مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت: 55 مريضا يواجهون الموت مع احتمال توقف أجهزة التنفس جراء نقص المحروقات

شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش المؤتمر 27 للاتحاد البريدي العالمي بمحمد بن علي المناعي رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الوفد القطري المشارك بالجلسات الوزارية.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير سدر عن جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على البدء الفوري في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تنظم التعاون بين الطرفين، وتم تحديد نقاط تواصل للمتابعة بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية التعاون حسب ما هو معمول بين البلدين.

وخلال اللقاء، تحدث سدر عن جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني، مركزاً على ضرورة التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للاستفادة من التجربة القطرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لا سيما  في تقديم خدمات الإنترنت من خلال الألياف الضوئية للمنازل و خدمات الحكومة الالكترونية و البريد.

وتطرق الاجتماع لآليات دعم البريدي الفلسطيني من خلال  صندوق تحسين جودة الخدمة في الاتحاد البريدي العالمي والذي يتم رفده من خلال الدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي من اجل مساعدة فلسطين على اقتناء أجهزة ومعدات بريدية.

وأكد الوزير سدر أهمية  تنفيذ القرارات والمنشورات الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي بخصوص دولة فلسطين، لا سيما ما يتعلق منها بالترميز البريدي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبريد الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

صحفي إسرائيلي: حماس ركزت على إطلاق الصواريخ ليلاً خلال الحرب الأخيرة

صحفي إسرائيلي: حماس ركزت على إطلاق الصواريخ ليلاً خلال الحرب الأخيرة

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

&#34;التربية&#34;: إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي

"التربية": إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ18 في الأسر

منوعات

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب &#34;شيئ مقزز&#34;

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب "شيئ مقزز"

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

فرح الزاهد تثير الجدل &#34;تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع&#34;

فرح الزاهد تثير الجدل "تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع"

شقيق هيا الشعيبي &#34;إنقلعوا يا حشرات&#34;.. ما القصة؟

شقيق هيا الشعيبي "إنقلعوا يا حشرات".. ما القصة؟

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

عربي

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)