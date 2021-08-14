وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي برئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري



وخلال اللقاء، تحدث سدر عن جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني، مركزاً على ضرورة التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للاستفادة من التجربة القطرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لا سيما في تقديم خدمات الإنترنت من خلال الألياف الضوئية للمنازل و خدمات الحكومة الالكترونية و البريد.



وتطرق الاجتماع لآليات دعم البريدي الفلسطيني من خلال صندوق تحسين جودة الخدمة في الاتحاد البريدي العالمي والذي يتم رفده من خلال الدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي من اجل مساعدة فلسطين على اقتناء أجهزة ومعدات بريدية.



وأكد الوزير سدر أهمية تنفيذ القرارات والمنشورات الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي بخصوص دولة فلسطين، لا سيما ما يتعلق منها بالترميز البريدي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبريد الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش المؤتمر 27 للاتحاد البريدي العالمي بمحمد بن علي المناعي رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الوفد القطري المشارك بالجلسات الوزارية.وخلال اللقاء، تحدث الوزير سدر عن جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على البدء الفوري في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تنظم التعاون بين الطرفين، وتم تحديد نقاط تواصل للمتابعة بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية التعاون حسب ما هو معمول بين البلدين.